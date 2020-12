Catania tra le città toccate dall'iniziativa

Essere dinamici e pronti a intercettare il cambiamento è la chiave del difficile e complesso momento storico che stiamo vivendo. Molte cose sono mutate dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stravolgendo la nostra routine quotidiana. I momenti conviviali hanno assunto una nuova dimensione, soprattutto per via delle limitazioni agli spostamenti che ci sono state imposte. Certi riti collettivi come quello dell’aperitivo hanno cambiato volto e i ristoratori sono andati sempre in cerca di nuove soluzioni per continuare a lavorare e offrire alle persone il miglior servizio possibile in totale sicurezza.

L’iniziativa ‘Aria di San Daniele @Home’ dedicata al comparto della ristorazione italiana

Come detto in precedenza, il settore della ristorazione si è trovato a fronteggiare una situazione davvero critica. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha scelto di dare il suo completo supporto alle realtà della ristorazione italiana attraverso il servizio di food delivery Aria di San Daniele@Home.

Un’idea innovativa che reinterpreta il classico tour gastronomico Aria di San Daniele – che quest’anno sarebbe giunto alla sua quarta edizione – toccando molte città italiane. Tra queste c’è anche Catania, che prende parte all’iniziativa dedicata alle food box con il San Daniele DOP con 5 ristoranti.

“Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele si fa promotore di un progetto dedicato al settore Horeca, purtroppo gravemente danneggiato dalla crisi sanitaria in atto. Il nostro obiettivo è quello di promuovere le realtà della ristorazione che da sempre valorizzano un prodotto di eccellenza come il San Daniele DOP” ha dichiarato Mario Cichetti, direttore generale del Consorzio.

Il nuovo servizio, attivo dal 1° dicembre, è disponibile sulla piattaforma aperitivosandaniele.it: l’happy hour gourmet arriva direttamente a casa, bypassando le difficoltà negli spostamenti, grazie a una sinergia che è nata negli ultimi anni con le migliori realtà italiane della ristorazione. D’altra parte stiamo parlando di un settore chiave per la nostra economia, vero e proprio motore per tutto ciò che è turismo e cultura. Ecco perché, proprio nell’ottica di supportare in maniera concreta i locali, è a questi ultimi che andranno i proventi della vendita delle box aperitivo.

Una food box gustosa con tutto l’occorrente per l’aperitivo a casa

Il Prosciutto di San Daniele diventa protagonista dell’aperitivo nel salotto di casa, in tutta Italia. Sì, perché Aria di San Daniele @Home ha lanciato il servizio di food delivery offrendo un momento gourmet accessibile a tutti, attraverso la consegna a domicilio di box personalizzate con gustose proposte gastronomiche.

Come si prende parte all’iniziativa? Basta cliccare sul portale aperitivosandaniele.it e visionare le food box disponibili. Potrete quindi decidere se ritirare la box nel locale oppure se servirvi del delivery a domicilio. In questo secondo caso il delivery è attivo e disponibile per tutta la città di Catania (escluso il cap 95126) e per i cap limitrofi 95030, 95037 e 95039. Potrete quindi inserire data e ora e riceverete così la food box direttamente a casa.

Vediamo che cosa contengono le food box per l’happy hour:

vaschetta di San Daniele DOP

grissini

pane o focaccia

finger food e piatti preparati dal locale

bollicine (vino o birra)

Insomma, c’è tutto quello che occorre per una degustazione in piena regola: un aperitivo in casa che potrà essere condiviso grazie alla tecnologia con amici e parenti lontani. In questo modo si potrà ritagliare un momento di normalità, sentendo meno il peso della distanza. La proposta della box è per due persone ed è realizzata con materiali ecosostenibili.

Una gift box sotto l’albero: l’happy hour è anche un regalo

L’aperitivo è il momento dello svago per eccellenza, davvero perfetto per interpretare al meglio l’atmosfera delle festività natalizie. Le box aperitivo si possono acquistare non soltanto per sé, ma anche per i nostri cari con l’intento di regalare una serata frizzante e diversa. Tramite il portale dedicato infatti si potranno anche acquistare e regalare delle gustose Aria di San Daniele @Home Gift Box, doni in grado di suscitare l’effetto wow. Vi basterà semplicemente scegliere la box preferita e completare l’acquisto: vi arriverà una mail a conferma dell’ordine e un codice (che poi verrà inviato al destinatario del regalo). Non resta che apparecchiare un angolo speciale della casa e far partire un po’ di musica per immergersi nell’atmosfera giusta.