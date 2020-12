Una valida alternativa alle classiche località turistiche

Fiumefreddo di Sicilia è un comune che appartiene alla città metropolitana di Catania e si trova in una posizione privilegiata. Negli ultimi anni sono moltissimi coloro che acquistano casa proprio in questa cittadina, perché ubicata in prossimità di famose località turistiche come Taormina, che dista appena 15 km. Fiumefreddo di Sicilia è inoltre affacciato sul mare: le spiagge in tutta la zona sono meravigliose ed è dunque una validissima alternativa alle classiche località turistiche, che essendo più famose hanno anche dei prezzi decisamente più elevati.

Gli appartamenti in vendita a Fiumefreddo sono dunque particolarmente convenienti e si riescono a trovare delle vere e proprie occasioni in questa cittadina. Naturalmente però vale la pena conoscere le varie zone, in modo da scegliere quella più indicata per le proprie esigenze. Vediamo dunque quali sono i quartieri migliori di Fiumefreddo di Sicilia, in cui conviene acquistare casa.

Quartiere castello: il centro di Fiumefreddo

Il centro di Fiumefreddo di Sicilia è costituito dal quartiere Castello, che rappresenta il nucleo originario del paese. Qui troviamo l’antica torre, accanto alla quale sorgeva la chiesa dedicata alla Madonna del Rosario. Siamo dunque nella zona più centrale di Fiumefreddo, che non ha un vero e proprio centro storico ma piuttosto un nucleo urbanistico più antico e circoscritto. Acquistare casa in questa zona può rivelarsi una buona idea, ma gli immobili in vendita non sono moltissimi e in molti casi sono da ristrutturare. I prezzi rimangono comunque allettanti, più economici rispetto al lungomare che è la zona sicuramente più gettonata ed allettante.

Lungomare Cottone: la zona turistica

Se avete intenzione di acquistare un appartamento per poi metterlo a rendita ed affittarlo durante il periodo estivo come casa vacanze, allora il Lungomare Cottone è la zona migliore e vi conviene cercare da queste parti. Siamo infatti sul mare, in un quartiere molto curato dal punto di vista urbanistico e comunque poco distante dal centro del paese dunque ben servito. I prezzi degli immobili in questa zona sono più alti, ma rimangono pur sempre entro range che possiamo considerare molto convenienti. Vale dunque la pena acquistare casa sul Lungomare Cottone, anche perché si trovano con estrema facilità vacanzieri interessati ad affittarla per brevi periodi nella stagione estiva.

Contrada Mulinello: villette vista mare

Un’altra zona che vale la pena prendere in considerazione è quella della Contrada Mulinello, poco distante dal centro del paese ma immersa nel verde perché a ridosso della Riserva Naturale. In questa zona si trovano diverse villette circondate dal giardino che sono davvero meravigliose ed attirano di frequente l’attenzione dei potenziali acquirenti. Se dunque state cercando una casa indipendente, magari dotata di ampi spazi verdi tutt’intorno, la Contrada Mulinello potrebbe essere la zona perfetta per voi. In quanto ai prezzi, ci troviamo in un quartiere decentrato ed il mercato immobiliare offre interessantissime occasioni. D’altronde a Fiumefreddo di Sicilia il costo delle case è davvero vantaggioso, specialmente se lo confrontiamo con la vicina Taormina, dove i prezzi schizzano alle stelle e raggiungono cifre davvero molto impegnative. Si tratta, dopotutto, di una delle più rinomate località turistiche dell’isola.