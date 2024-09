Due episodi di tentato furto sventati in poche ore a Catania grazie alla prontezza e al coraggio di cittadini che, insospettiti da movimenti anomali, non hanno esitato a chiamare le forze dell’ordine. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno arrestato un uomo e denunciato un altro, entrambi colti in flagrante mentre tentavano di compiere furti in città.

La segnalazione di un passante

Il primo episodio si è verificato a Caltagirone, dove un uomo di 36 anni è stato sorpreso all’interno di un’abitazione che stava tentando di svaligiare. A dare l’allarme è stato un cittadino che, passando per strada, ha notato la porta dell’appartamento forzata e ha udito rumori sospetti provenire dall’interno. Immediatamente ha composto il 112, segnalando l’accaduto ai Carabinieri.

La tempestiva chiamata ha permesso ai militari di cogliere il ladro sul fatto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per un furto commesso in una chiesa lo scorso giugno, era intento a raccogliere oggetti di valore da portare via. Accanto all’ingresso, pronto per essere caricato, un vero e proprio bottino: elettrodomestici, utensili e persino la rubinetteria dei servizi igienici, che l’uomo aveva divelto. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico. Il 36enne è stato denunciato per tentato furto.

Un cittadino attento mette in fuga il ladro d’auto

Poche ore dopo, un nuovo intervento dei Carabinieri, questa volta a Catania, in Viale Mario Rapisardi. Un uomo di 50 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso mentre tentava di rubare una Fiat Panda. A dare l’allarme, ancora una volta, un cittadino che ha assistito alla scena. L’uomo, insospettito dai movimenti del 50enne che armeggiava intorno all’auto, ha subito allertato il 112, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato l’uomo mentre cercava di nascondersi tra le auto parcheggiate. Nonostante il tentativo di fuga, il ladro è stato bloccato e perquisito.

Nelle sue tasche, i militari hanno trovato guanti da lavoro e una torcia. Grazie a un’ulteriore segnalazione del cittadino, è stato poi ritrovato un zainetto, nascosto poco distante, contenente una chiave a bussolotto modello “T”. L’uomo è stato arrestato per tentato furto e posto agli arresti domiciliari.

Like this: Like Loading...