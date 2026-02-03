I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un catanese di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di diverse sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale per monitorare le aree della città considerate sensibili per il traffico di sostanze illecite.

L’inseguimento alla fermata dell’autobus

L’uomo è stato individuato da una pattuglia mentre si trovava nei pressi di una fermata dell’autobus in via Capo Passero. Alla vista dei militari, il 42enne ha tentato la fuga a piedi per evitare il controllo, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. L’atteggiamento dell’uomo ha spinto gli investigatori ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione sul posto.

Il sequestro di droga, contanti e ricetrasmittente

All’interno del borsello dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto dosi di cocaina, crack e marijuana già confezionate per lo spaccio. Oltre alla droga, sono stati sequestrati quasi 500 euro in contanti, ritenuti provento delle cessioni effettuate fino a quel momento. Il soggetto portava con sé anche una radio ricetrasmittente, strumento utilizzato probabilmente per comunicare con eventuali vedette o per intercettare i movimenti delle forze dell’ordine nella zona.

Misure cautelari e provvedimenti

Sulla base degli elementi raccolti, il pusher è stato arrestato. Il materiale rinvenuto e il denaro sono stati posti sotto sequestro per le successive verifiche giurisdizionali. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.