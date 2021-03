Un arresto per spaccio di cocaina ad Acireale

La polizia ferma un 42 enne con cocaina in casa e soldi

Il giudice decide per gli arresti domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato il catanese B. S. S., 42 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Acireale, nella serata d’ieri, ha tratto in arresto l’uomo colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini dello spaccio di grammi 30 circa di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”.

La droga nascosta in auto

L’indagato è considerato uno dei terminali dello spaccio di cocaina nel centro cittadino acese. Intorno alle 20,30 dello scorso 27 marzo, è stato intercettato dai poliziotti del Commissariato in Corso Italia, alla guida di una auto a noleggio. Durante il controllo, l’uomo manifestava evidenti segni di nervosismo, tali da destare sospetti negli operatori di Polizia, dando a intendere che potesse occultare materiale di provenienza illecita. Infatti, da un accurato controllo al veicolo, i poliziotti hanno trovato sotto il volante dell’auto, una bustina termosaldata di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 5 grammi circa e 250 euro circa.

Perquisita la casa

La perquisizione è stata estesa all’abitazione ed al garage dell’uomo, nel corso della quale veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo del peso di 26 grammi circa e materiale per il taglio e per il confezionamento. L’uomo è stato ichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; mentre la droga, il denaro e gli altri oggetti sono stati sequestrati. L’arrestatoè stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di Giudizio per Direttissima innanzi il Tribunale monocratico di Catania che si terrà in data odierna.