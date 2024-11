I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato un uomo di 57 anni, originario della Calabria ma residente a Catania, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a contrastare il traffico di droga, una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata. L’uomo si trovava in regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione nel quartiere Picanello per una precedente condanna.

Indagini accurate e osservazione discreta

L’arresto è stato il risultato di un’accurata attività investigativa. I Carabinieri, attraverso la raccolta di informazioni, avevano scoperto che l’uomo, nonostante gli arresti domiciliari, continuava a gestire un’attività di spaccio di marijuana, utilizzando il proprio appartamento come deposito. Per confermare i sospetti, i militari hanno avviato un servizio di osservazione discreta nei pressi dell’abitazione, mimetizzandosi tra i residenti del quartiere.

Il blitz e la perquisizione domiciliare

Dopo ore di appostamento, gli investigatori hanno notato un insolito viavai di persone dall’appartamento del 57enne, elemento che ha confermato l’attività di spaccio. A quel punto, è scattato il blitz. Mentre una squadra di Carabinieri circondava l’edificio per impedire eventuali fughe, un’altra squadra si è presentata alla porta dell’uomo con il pretesto di un controllo di routine. Il 57enne, ignaro di tutto, ha aperto la porta, consentendo ai militari di entrare e perquisire l’appartamento.

Marijuana, munizioni e lista clienti: il sequestro

La perquisizione ha portato al ritrovamento di 1.800 grammi di marijuana, suddivisa in diverse buste di cellophane pronte per lo spaccio, all’interno di un borsone nero in camera da letto. Nello stesso borsone, i Carabinieri hanno trovato anche una confezione contenente 50 cartucce per pistola calibro 7.65. Nel forno della cucina, è stato rinvenuto un foglio manoscritto con nomi e cifre, che si presume fosse la lista dei clienti e dei relativi debiti.

Convalida dell’arresto e arresti domiciliari

L’uomo è stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. La droga e le munizioni sono state sequestrate.

Like this: Like Loading...