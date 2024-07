Non c’è pace per gli spacciatori di Palagonia. I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno infatti arrestato nuovamente un 50enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso per la seconda volta in venti giorni con un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti.

Operazione di controllo del territorio

L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dal Comando Provinciale di Catania per contrastare lo spaccio di droga. I militari della Sezione Radiomobile si trovavano lungo la S.P. 76 per un posto di blocco, quando hanno notato il passaggio sospetto di una Fiat Punto con a bordo il 50enne, immediatamente riconosciuto per i suoi precedenti. I Carabinieri hanno quindi fermato l’auto e identificato anche l’autista 41enne. Il nervosismo ingiustificato del pregiudicato ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisirlo sul posto. Nascosto negli indumenti intimi è stato rinvenuto un involucro con 90 grammi di hashish.

Perquisizione domiciliare e confessione

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha inoltre portato al sequestro di un bilancino di precisione. Il 50enne, ormai scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità consegnando spontaneamente l’attrezzatura per il confezionamento delle dosi.

Recidiva e nuove misure cautelari

Per lo stesso uomo si tratta del secondo arresto in meno di un mese sempre per detenzione di droga. Solo 20 giorni prima era stato fermato a Palagonia con ben 390 grammi di marijuana ed era finito ai domiciliari con l’obbligo di non uscire di casa dalle 19 alle 8. Prescrizioni che evidentemente non lo hanno dissuaso dal tornare a spacciare. L’arrestato è stato nuovamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui il ripristino della misura degli arresti domiciliari.