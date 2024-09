Un uomo di 62 anni, residente a Catania e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania con l’accusa di spaccio di cocaina. L’uomo utilizzava la propria abitazione in via Mulini a Vento, nel quartiere San Cristoforo, come base operativa per la sua attività illecita.

Indagini mirate e osservazione sul campo

L’arresto è avvenuto a seguito di un’accurata attività info-investigativa che ha permesso ai Carabinieri di accertare il fiorente commercio di cocaina gestito dal 62enne. L’uomo era solito incontrare i suoi clienti nei pressi della sua abitazione, dove concordava prezzo e quantità della droga prima di rientrare in casa per recuperare le dosi già confezionate.

L’arresto in flagranza

Nel pomeriggio dell’operazione, i militari del Nucleo Investigativo hanno monitorato discretamente i movimenti del pusher, osservandolo mentre riceveva denaro da alcuni acquirenti. Intuendo che si trattasse di una transazione di droga, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. L’uomo, dopo aver intascato il denaro, è rientrato in casa lasciando la porta socchiusa. Approfittando di questa disattenzione, i militari sono entrati nell’abitazione sorprendendo il 62enne mentre cercava qualcosa in un borsello appeso all’ingresso.

Cocaina e materiale per il confezionamento

All’interno del borsello, i Carabinieri hanno trovato tre pezzi di cocaina in pietra, il più grande dei quali pesava oltre 20 grammi. La successiva perquisizione dell’appartamento ha portato al ritrovamento, nella cucina, di materiale utilizzato per il confezionamento e il taglio della droga: una bilancia, forbici sporche di polvere bianca, un accendino, numerose bustine di plastica e 135 euro in contanti.

Custodia cautelare in carcere

L’evidenza del fatto che l’uomo utilizzasse la propria abitazione come deposito e punto vendita di cocaina ha portato al suo immediato arresto. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

