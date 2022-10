Armi da analizzare

Un piccolo arsenale con munizioni e sei chilogrammi di hashish sono stati sequestrati da carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo di Catania nel popoloso rione di Librino. Durante l’operazione è stato arrestato, per detenzione illegale di armi, un 35enne che è stato trovato in possesso di una rivoltella Franchi con caricatore inserito contenente 9 colpi calibro 38 special.

Il blitz dei Carabinieri in viale Moncada

Successivamente, in un locale, a cui si poteva accedere tramite una porta di ferro chiusa con catena e lucchetto, destinato alla raccolta dei terminali della rete fognaria di due scale di una stessa palazzina, i militari hanno trovato anche cinque fucili da caccia, di cui tre con le canne mozzate, una pistola mitragliatrice di provenienza cecoslovacca, una pistola Glock modificata, 352 munizioni di vaio calibro, circa 6 chili di hashish suddiviso in panetti. Sequestrati anche un giubbotto antiproiettili, un lampeggiante blu per auto, vari kit per la pulizia delle armi e svariato materiale per travisamento, tra cui scaldacollo e guanti in pile.







Esami sulle armi e scatta l’arresto di un 35enne

Tutto il materiale sarà sottoposto a esami di laboratorio per tentare di risalire a chi ne avesse avuto la disponibilità e se le armi siano già state utilizzate per commettere delitti. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento in carcere del 35enne.

Trovate anche armi da guerra nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, la Squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio di contrasto ai reati connessi alle armi illegalmente detenute ed al traffico illecito di droga nel popoloso quartiere di “Librino”. i militari si sono recati nel sottoscala di una palazzina di viale Moncada, dove hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di armi da guerra, efficienti e pronte per l’utilizzo, e della sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e quindi allestita per la vendita al dettaglio sul mercato illegale. In una botola interrata con all’interno una cassaforte i militari hanno trovato due Kalaschnikov AK-47 muniti di due caricatori, ognuno contenente 27 cartucce calibro 7.62, tutto ben avvolto nel cellophane, perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione, 100 grammi di marijuana già suddivisa in 52 dosi, un involucro di carta argentata con 15 grammi di crack e 1 bustina in polietilene contenente 3 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione.