I gestori segnalati alle autorità

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 2.400 prodotti contraffatti e ritenuti non sicuri all’interno di un negozio di Belpasso, in provincia. In occasione delle prossime festività natalizie le Fiamme Gialle sono impegnate a verificare che i prodotti posti in vendita rispondano alle caratteristiche di sicurezza previste dalle norme vigenti, a tutela dei consumatori e della pubblica incolumità.

Nel corso di questi controlli i Finanzieri della Compagnia di Paternò hanno scoperto nel negozio di Belpasso, gestito da un cittadino cinese, prodotti natalizi, soprattutto luminarie, potenzialmente pericolosi perché non certificati. Per ingannare il consumatore i prodotti erano immessi in commercio anche con il marchio “CE” non conforme. Inoltre, tra gli scaffali dell’esercizio commerciale erano venduti altri articoli, quali cover per mascherine, palloni da calcio e zaini, riportanti i loghi contraffatti di note marche.

Per le rilevate violazioni sia alle norme sulla sicurezza prodotti, contenute nel Codice del Consumo, sia alla tutela dei marchi e del copyright, così come previsto e punito dal Codice Penale, le Fiamme Gialle hanno quindi proceduto al sequestro dei 2400 articoli illegali ed alla segnalazione agli organi competenti del gestore del negozio.