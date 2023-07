Campus estivo a Pedara, in provincia di Catania, per i ragazzi del Progetto “Ricomincio da Me, portato avanti da quasi un anno dall’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, e finanziato dal Ministero delle Politiche sociali. Obiettivo: il reinserimento sociale e psicologico di bambini e adolescenti guariti dal cancro.

Dopo tanti mesi di programmazione, impegno e vittorie sportive, i ragazzi e le ragazze della squadra di calcio Sporting Warriors, si cimenteranno nel campus in diverse attività sportive e di intrattenimento, e parteciperanno, sabato 15 luglio, al campo comunale di Pedara, al triangolare di calcio “Uno per tutti e tutti per uno”, insieme alle formazioni dell’Asd Pedara e dalla P.A. Barbagallo.

Come sempre, i ragazzi saranno accompagnati a Pedara da Aslti, dagli allenatori Uefa B, Giuseppe Furfari e Daniele Cacciato, dal Gruppo Sportivo ASD Rinnovamento Calcio e dal loro staff tecnico.

“Il campus a Pedara, prima di essere un evento sportivo è un momento di crescita – sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti – il triangolare di calcio è preceduto da un lavoro di squadra di tante persone per affermare valori e princìpi in cui crediamo, princìpi alla base del percorso di vita di giovani uomini e donne che hanno superato il periodo drammatico della malattia oncologica”.