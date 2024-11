Assalto, la notte scorsa, all’agenzia di Trecastagni della banca Unicredit. Un gruppo attrezzato di banditi ha utilizzato un escavatore, risultato rubato, per abbattere una parete esterna dell’edificio e per portare via la cassaforte utilizzata per i servizi bancomat dell’istituto di credito di corso Europa.

L’assalto è riuscito e i malfattori sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Trecastagni e della compagnia di Acireale. Rilievi della Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del comando provinciale dell’Arma di Catania.

I precedenti

Qualche giorno fa c’erano stato un altro assalto nella filiale Unicredit di Scordia, in pieno centro, è stata presa di mira da una banda criminale. Utilizzando mezzi rubati e un escavatore, i malviventi hanno scardinato i bancomat dell’istituto di credito, impossessandosi del denaro contante presente all’interno. L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto, acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica del colpo.

Assalto a Mirabella Imbaccari

Poche ore prima dell’episodio di Scordia, un colpo simile si è verificato a Mirabella Imbaccari. Nel cuore della notte, la Banca Popolare Agricola di Ragusa è stata presa di mira con lo stesso modus operandi. Anche in questo caso, la cassa bancomat è stata distrutta e il denaro sottratto. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare se i due episodi siano collegati e se si tratti della stessa banda

Nei giorni scorsi Vizzini è stata teatro di un audace colpo ai danni di due istituti bancari. I malviventi, agendo con rapidità e precisione, hanno preso di mira le filiali di Unicredit e Banca Agricola Popolare di Ragusa, entrambe situate nella centralissima via Vittorio Emanuele.

La tecnica dell’escavatore

La tecnica utilizzata dai criminali è ormai tristemente nota: un escavatore, presumibilmente trasportato sul luogo del crimine tramite un camion, è stato impiegato per sradicare letteralmente i bancomat dalle rispettive sedi. Dopo aver bloccato l’accesso alla via, i ladri hanno agito indisturbati, portando a termine il loro piano in tempi brevi. L’escavatore, divenuto ormai inutile, è stato abbandonato sul posto.