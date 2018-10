è indagato insieme ad altre 7 persone

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania, all’interno dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, hanno arrestato Giulio Carrabino, 39 anni, di Vittoria (RG), giunto nel capoluogo etneo a bordo di un volo di linea proveniente da Stoccarda.

L’uomo è l’ottava persona indagata dalla Procura della Repubblica di Catania in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e incendio doloso, per i quali il G.I.P. del Tribunale etneo, su richiesta dei magistrati inquirenti, aveva emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato portato al carcere di Catania Piazza Lanza.