Il guasto pochi minuti dopo il decollo

Ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza un aereo della compagnia Enter Air diretto a Nantes che appena decollato da Catania ha avuto un problema tecnico al motore.

Il velivolo non ha avuto problemi, così come non ne hanno avuto i 177 passeggeri a bordo del charter e i sei componenti dell’equipaggio.

Lo scalo ha subito dei rallentamenti dalle 11.03 e alle 12.37. Sui piazzali erano schierati i vigili del fuoco con i mezzi antincendio, come previsto dalla procedure internazionali.

L’atterraggio è stato regolare e lo scalo, dove il traffico aereo ha subito inevitabili disagi con alcuni dirottamenti (e voli rientrati a seguire), è tornato operativo dalle 12.37. I passeggeri del volo diretto a Nantes sono stati riaccompagnati nella struttura ricettiva che li ha ospitati durante il soggiorno in Sicilia.

La compagnia aerea ha fatto sapere che ripartiranno domani pomeriggio, con un volo specifico.