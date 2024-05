È successo a Catania, intervenuti i vigili del fuoco

Pomeriggio movimento nella zona dell’aeroporto, in via Fontanarossa a Catania. I vigili del fuoco del comando provinciale etneo con la squadra del distaccamento Sud del nucleo Nucleare biologico chimico radiologico sono intervenuti nei pressi dell’aeroporto Vincenzo Bellini, per una perdita di carburante da una valvola di un’autocisterna. Il tutto è stato messo in sicurezza

Strada chiusa, traffico in tilt

La strada, per ovvi motivi di sicurezza, è stata chiusa al transito e sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia e operatori della manutenzione strade. Grandi disagi per gli automobilisti che in quelle ore si sono trovati in quella zona per le lunghe code che si sono formate.

Incendio in cantinato a Palermo, appartamenti evacuati

I vigili del fuoco sono intervenuti in un incendio divampato nel piano cantinato di un terzo piano in via Cammarano, nel quartiere Cep, non lontano di viale Michelangelo, a Palermo. Sono intervenute diverse squadre perché una nube di fumo ha invaso le scale e minacciano le abitazioni.

Gli appartamenti sono stati evacuati. Il rogo è partito dai contatori dell’energia elettrica. Non appena sarà spento l’incendio sono già pronti i tecnici dell’Enel e gli agenti della polizia per verificare cosa lo abbia provocato le fiamme.

Altro incendio a Palermo

Potrebbe essere stato un cortocircuito a scatenare le fiamme all’interno di un appartamento al terzo piano del civico 56 di viale del Fante a Palermo qualche giorno fa. Secondo quanto raccontato da alcuni residenti dello stabile, il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 13.45.

Ad accorgersi del fumo nero proveniente dalla veranda della casa sono stati alcuni vicini, i quali hanno allertato la proprietaria e i mezzi di soccorso. “Ho sentito le urla – racconta un vicino di casa -. Poi mi sono accorto della puzza di bruciato. Dopo che ci siamo resi conto della situazione, abbiamo subito allertato i vigili del fuoco”. Sul posto sono giunti due camion e una autobotte dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha così domato le fiamme nel giro di pochi minuti.