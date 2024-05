Intervento dei vigili del fuoco



Paura in viale del Fante a Palermo dove un appartamento ha preso fuoco ed il fumo nero è ben visibile in tutta la via che non è distante dallo stadio Barbera. Sul posto i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Il locale si trova ai piani bassi di un palazzo all’interno di un grande complesso condominiale che si trova in una zona molto trafficata del capoluogo siciliano.

Incendio in ditta in via Lanza di Scalea, fiamme distruggono mezzi parcheggiati

Un incendio è divampato la notte di pochi giorni fa in un deposito di viale Lanza di Scalea a Palermo non distante da palazzo Gamma. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte e ancora questa mattina per spegnere le fiamme e bonificare la zona. Nel rogo sono stati coinvolti due motrici e relativi semirimorchi. Sono intervenuti anche i tecnici del nucleo regionale avanzato Nbcr. Nell’incendio sono andate in fumo anche sostanze inquinanti. Le indagini sono condotte dalla polizia.

L’incendio al pontile di Romagnolo

Paura in via Messina Marine, a Palermo. Un incendio è divampato al pontile di Romagnolo, nei pressi dell’incrocio con via Amedeo d’Aosta. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che le fiamme siano partite da un rogo appiccato ad alcuni rifiuti presenti nella parte sottostante del casolare in legno. La struttura vive da anni una situazione di abbandono, in attesa di un progetto di riqualificazione. Il pontile di Romagnolo è stato più volte dato alle fiamme. L’ultimo episodio vandalico risale alla fine dell’estate del 2021. Il 28 settembre di quell’anno infatti ignoti appiccarono le fiamme a pochi minuti dalla conclusione di un’assemblea civica che si era svolta sul posto proprio in merito al rilancio del pontile di Romagnolo.

