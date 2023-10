Controllati 400 veicoli, 167 infrazioni

Scarso utilizzo delle cinture di sicurezza, poca attenzione per le revisioni. Queste le mancanze più frequenti rivelate dalla sezione di polizia stradale di Catania che nei giorni scorsi è stata impegnata nella prevenzione degli incidenti e sulla sicurezza stradale.

In particolare, anche nell’ambito della Campagna Europea di sicurezza stradale denominata “Focus on the Road”, promossa da Roadpol, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, sono stati intensificati i servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Controllati 400 veicoli, 167 infrazioni

L’attività, volta ad aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave, ha prodotto significativi risultati: su circa 400 veicoli sottoposti a controllo, sono state accertate 167 infrazioni.

È stata particolarmente rilevata la scarsa propensione all’uso della cintura di sicurezza e la scarsa attenzione alla revisione dei veicoli, seguite dalla mancanza di copertura assicurativa e dall’elevata velocità, che sono state le violazioni più frequentemente accertate.

Ritirate 10 patenti

Nel corso dei servizi svolti in tangenziale sono state ritirate 10 patenti ad altrettanti automobilisti che, in barba alle regole del codice della strada, percorrevano la corsia di emergenza e sono stati decurtati 444 punti dalla patente di guida. Inoltre, un conducente è stato sorpreso in possesso di 5 grammi di cocaina ed un altro di marijuana e di oggetti atti ad offendere.

Focus on the Road

La campagna di controlli, a cui partecipano tutti i paesi aderenti alla cooperazione internazionale Roadpol, denominata “Focus on the road”, che, interessando tutto il territorio nazionale, è finalizzata al rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi (telefoni cellulari, smartphones, cuffie sonore); verrà attenzionato, altresì, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini e dei dispositivi di ritenuta in genere da parte di tutti gli utenti della strada. Lo scopo è quello di ridurre il numero di vittime della strada e dei sinistri stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, con operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione.