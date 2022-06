Il rafforzamento dei controlli in centro e nelle periferie

Ammontano ad oltre 100 mila euro le sanzioni per violazioni al codice della strada che sono state elevate soltanto in pochissimi giorni. L’attività di controllo è stata portata avanti dai carabinieri delle compagnie catanesi di Piazza Dante e Fontanarossa, con il supporto del nucleo radiomobile. Le verifiche sono frutto di un preciso input arrivato dal comando provinciale di Catania che ha voluto dare vita a un’estesa attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana del centro storico e al contrasto dell’illegalità diffusa.

I controlli nel quartiere Picanello e in centro

In tale contesto i militari hanno concentrato la loro attenzione nelle strade del centro città, nonché nelle zone limitrofe ai principali snodi viari intensificando i controlli alla circolazione stradale. In particolare nel quartiere “Picanello”, nelle vie Nicola, via Scammacca e Caduti Del Lavoro sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 3 mila euro per mancata copertura assicurativa con conseguente sequestro dei veicoli e utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida. Nel centro storico sono stati contravvenzionati i conducenti di veicoli privi di copertura assicurativa, di revisione periodica nonché per essere sprovvisti dei documenti di circolazione all’atto del controllo. Sanzionati gli automobilisti sorpresi alla guida di veicoli in area pedonale e di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, con richiesta di revoca della patente di guida alla prefettura, per un ammontare complessivo di oltre 4 mila euro.

I controlli in viale Kennedy e nella zona di piazza Beato Angelico

Nelle piazze Beato Angelico e Verga, e i via Passo Gravina altre multe per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancato possesso di documenti di circolazione e guida senza patente per un importo complessivo di oltre 12.000 euro. In viale Kennedy e nelle vie Zia Lisa, Capo Passero, da Verrazzano, Fontanarossa, Leonardo Vigo, Alessandro Volta e Anagrafe di Quartiere muktati oltre una decina di veicoli privi di copertura assicurativa, mancato possesso dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica e guida senza patente, per un ammontare complessivo di oltre 18 mila euro.

L’attività del nucleo radiomobile

Il solo nucleo radiomobile del comando provinciale, nelle attività di controllo effettuate in sinergia con gli altri comandi, ha dislocato diversi posti di controllo, elevando sanzioni per un importo complessivo di oltre 70.000 euro. In particolare i controlli hanno riguardato le piazze della Borsa e Stesicoro, Eroi d’Ungheria, i viali Rapisardi, Andrea Doria e Ruggiero di Lauria, la stradale Gelso Bianco e le vie La Marmora, Galermo, Eredia, Del Glicine e Finocchiaro Grasso.