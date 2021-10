E’ accaduto ad Adrano, segnalato un 28enne

Agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo di 28 anni, accusato di “distruzione di cose sottoposte a sequestro”. L’uomo, infatti, era stato nominato custode della propria autovettura, una Lancia Y, che lo stesso ufficio di polizia, ad aprile dell’anno scorso, aveva sequestrato in quanto mancante della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. La polizia aveva stabilito di affidare il mezzo allo stesso 28enne affinché lo tenesse a disposizione dell’autorità amministrativa, fino al momento dello svincolo che sarebbe avvenuto dietro pagamento della sanzione.

Aveva venduto l’auto

Invece, da accertamenti effettuati dagli agenti del commissariato, è emerso che il giovane aveva ceduto il veicolo a un operatore che si occupa della raccolta di materiale ferroso, per la rottamazione. Tra l’altro, scaduti i termini per il pagamento della sanzione e considerato che contro il provvedimento di sequestro non era stato proposto alcun ricorso, l’autovettura era stata confiscata dalla prefettura.

Cosa rischia

Per il reato contestato il codice penale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 a 516 euro.