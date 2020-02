I Corsi di Laurea tenuti interamente in lingua inglese

Ben 150 posti e 35 borse di studio della durata di due anni del valore di 2 mila euro l’anno sono stati messi a bando dall’Università di Catania a favore di studenti non UE residenti all’estero che intendono iscriversi per l’anno accademico 2020/21 al primo anno di uno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato. I Corsi di Laurea sono tenuti interamente in lingua inglese.

Si tratta, in particolare, dei corsi in Physics, Chemical Engineering for Industrial Sustainability, Automation Engineering and Control of Complex Systems, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Global Politics and Euro-Mediterranean Relations e Data Science for Management.

Il bando di partecipazione è già disponibile sul sito internet dell’ateneo catanese nella sezione “Bandi e concorsi”. Le candidature possono essere inviate online fino al 16 marzo 2020.

Al bando possono partecipare tutti gli studenti stranieri non residenti nell’Unione europea in possesso di laurea o diploma di laurea conseguito all’estero, riconosciuto equivalente dal consiglio di amministrazione competente della Commissione. I candidati devono, inoltre, possedere una buona conoscenza della lingua inglese, oltre ad un adeguato background culturale e accademico, come specificato in ciascuna scheda informativa del corso fornita negli allegati.