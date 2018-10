collaborazione tra asp di catania e udepe

Inizia oggi per Roberto (nome di fantasia), ospite della REMS di Santo Pietro, il tirocinio formativo presso la Fattoria e centro di riabilitazione equestre della Cooperativa Alisea, struttura dedicata alla riabilitazione e all’assistenza ai disabili psichici.

Grazie al progetto “Being and doing” – promosso e finanziato dall’UDEPE (Ufficio Distrettuale di esecuzione penale esterna) di Catania, con fondi assegnati dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – si apre, per Roberto, una nuova pagina nel suo percorso di reinserimento sociale.

«Siamo davvero molto soddisfatti per la sinergia istituzionale che si è realizzata – afferma il dr Giuseppe Fichera, direttore del DSM dell’Asp di Catania – e degli spazi progettuali che si aprono per dare continuità nel tempo alle azioni intraprese, che sono in linea con le misure di inclusione sociale avviate dal nostro modulo dipartimentale di Caltagirone-Palagonia, diretto dal dr. Raffaele Barone».

Il progetto “Being and doing” intende promuovere l’inserimento in percorsi di inclusione sociale di persone esposte a fragilità e sottoposte a misura di sicurezza detentiva, tramite azioni formative mirate e la collocazione temporanea in imprese agricole, artigianali e/o coop. sociali di tipo B del territorio di riferimento.

«Non mi stancherò mai di ripetere che l’aspetto caratterizzante la REMS non è quello detentivo, ma quello riabilitativo – spiega il dr. Salvatore Aprile, dirigente responsabile della struttura -. Con questa iniziativa, il cui merito è da attribuire alla lungimiranza della dott.ssa Salierno, dirigente dell’UDEPE di Catania, viene apprezzata la mission della REMS e viene valorizzato il territorio dando un notevole impulso all’integrazione fra le Istituzioni e le realtà virtuose del terzo settore».

Lo scorso 16 ottobre, presso il Centro per l’impiego di Caltagirone, la dott.ssa Rosa Amato, direttore del Centro per l’Impiego, la dott.ssa Rosalba Salierno, dirigente dell’UDEPE, il dott. Luca Interlandi e il sig. Pietro Interdonato, rappresentanti della Cooperativa Alisea, hanno sottoscritto la convenzione con la quale, dando attuazione sia alle attività progettuali e al programma d’intervento specifico concordato con il Servizio sociale della Rems, è stato definito l’inserimento di Roberto presso la Cooperativa Alisea.

Alla sottoscrizione erano presenti la dott.ssa Ernestina Di Gennaro, responsabile dell’area servizio sociale dell’UDEPE, e la dott.ssa Giusi Prete, in rappresentanza del Servizio sociale della REMS.

La convenzione ha durata di tre mesi, durante i quali Roberto si occuperà della cura degli animali e degli spazi verdi.

L’andamento del tirocinio sarà monitorato attraverso verifiche trimestrali del modulo DSM di Caltagirone.