Un ricco programma di eventi dal 13 al 28 settembre

Torna la rassegna che celebra il genio di Vincenzo Bellini, e lo fa con una veste rinnovata e un nome definitivo: il Bellini International Context. Promossa dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, l’edizione di quest’anno riparte con un’identità più ampia e un programma multidisciplinare dal respiro internazionale.

Appuntamenti dal 13 al 28 settembre tra Catania e Messina

Come da tradizione, gli appuntamenti si concentreranno intorno al 23 settembre, anniversario della morte del compositore catanese, ma il calendario si estenderà dal 13 al 28 settembre, tra Catania e Messina. In programma oltre venti eventi gratuiti (su prenotazione): concerti sinfonici, cameristici e jazz, musica sacra, nuove creazioni e grande repertorio dedicati al “Cigno di Catania”.

L’evento inaugurale si terrà sabato 13 settembre con un gala straordinario presso Villa Bellini a Catania, diretto da Antonino Fogliani, con la partecipazione del soprano Irina Lungu, il tenore Jack Swanson, gli attori Gaetano Aronica e Stefano Valanzuolo (autore anche dei testi) e le evocative immagini di Gitrop.

Fulcro della programmazione è l’opera “Il pirata” che andrà in scena al Teatro Bellini di Catania il 23 settembre con la direzione di Marco Alibrando, la regia di Renato Bonajuto e protagonisti vocali il soprano Irina Lungu (Imogene), il tenore Celso Albelo (Gualtiero) e il baritono Franco Vassallo (Ernesto). La messa in scena dell’opera di Bellini su libretto di Felice Romani, che debuttò al Teatro alla Scala il 27 ottobre 1827, è l’unico spettacolo della manifestazione previsto con biglietti a pagamento da euro 15 a euro 25.

Un festival corale, tra tradizione e nuove visioni

Fortemente voluto dal governo regionale il Bellini International Context (nel 2024 Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania) è realizzato grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.

La musica di Vincenzo Bellini è il cuore vivo del festival. Intorno alla sua opera si sviluppa un programma che intreccia composizioni di autori a lui contemporanei, creazioni originali ispirate alla sua arte e un ricco ventaglio di linguaggi: teatro, danza, conversazioni e incontri. Il risultato è una lettura ampia e dinamica del patrimonio belliniano, capace di raccontarlo con sguardo nuovo.

Il cartellone punta a coinvolgere anche le nuove generazioni, mescolando generi e stili: dalla musica classica al jazz, dall’opera alla danza, dai repertori sinfonici alla musica sacra. A rafforzare l’anima formativa e culturale della rassegna, il contributo del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, in collaborazione con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” e la Fondazione Bellini – Centro Studi Belliniani, che propongono incontri, approfondimenti e attività di divulgazione scientifica.

Un percorso che, sotto il segno del Cigno di Catania, diventa per la Sicilia una vetrina d’eccellenza e un laboratorio di dialogo tra memoria e contemporaneità.

Il programma dettagliato e le modalità di prenotazione saranno resi noti nei prossimi giorni.