Convalidato l'arresto dopo la perquisizione nell'abitazione

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un’operazione di contrasto allo spaccio di droga a Belpasso, dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un diciottenne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

I controlli serali dei Carabinieri sul territorio

L’intervento è avvenuto in orario serale, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione dell’illegalità diffusa e al rispetto delle norme del codice della strada. Durante un posto di controllo, i militari hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi a passo svelto. Un comportamento che ha insospettito gli operanti, spingendoli a fermarlo per un controllo.

Un diciottenne con precedenti penali

Il ragazzo, identificato come un diciottenne del posto già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato sottoposto a perquisizione personale. L’attività di ricerca è stata poi estesa alla sua abitazione, dove i Carabinieri hanno rinvenuto una trentina di dosi di marijuana, già confezionate e pronte per la vendita. La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti tecnici di laboratorio per determinarne qualità e quantità.

Convalidato l’arresto

Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che ha convalidato l’operato dei militari. L’episodio conferma l’efficacia dei controlli sul territorio e l’attenzione costante dell’Arma nel contrasto al microspaccio, fenomeno che continua a interessare anche i centri dell’hinterland catanese.

L’operazione di Belpasso si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione condotte quotidianamente dai Carabinieri, volte a garantire sicurezza e legalità nelle aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai giovani e alle situazioni di rischio legate al consumo di stupefacenti.