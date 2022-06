I controlli nelle piazze del centro di Biancavilla, nel Catanese

Otto segnalati alla prefettura, 19 multe e 19 mila euro di sanzioni, è questo il sunto dell’operazione conto la movida selvaggia che è stata organizzata a Biancavilla, nel Catanese. Hanno operato in sinergia i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia. Sono stati impegnati in un servizio mirato al controllo della “movida” notturna nelle aree di aggregazione dei giovani quali piazza Annunziata e piazza Collegiata, oltre che nelle aree urbane periferiche.

Le segnalazioni e i posti di blocco

In questo ambito, a conclusione dei numerosi controlli effettuati nel centro e che hanno riguardato principalmente i giovani presenti in strada, è scattata la segnalazione alla prefettura, quali assuntori, per 8 giovani perché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, crack e marijuana. I militari hanno anche dislocato diversi posti di controllo con l’impiego di pattuglie dinamiche che hanno consentito di identificare oltre 80 persone e sottoporre a verifica 60 veicoli.

I controlli su strada

I controlli alla circolazione stradale per accertare il rispetto delle norme del codice della strada hanno consentito ai militari di elevare 19 contestazioni amministrative (guida sotto l’effetto dell’alcol, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) per un ammontare complessivo di quasi 19 mila euro, con contestuale sequestro e fermo amministrativo per due veicoli e ritiro dei documenti di guida per due automobilisti.

I controlli a Catania città

Appena qualche giorno quattro locali del centro storico catanese sono stati multati per varie violazioni e sono finiti al centro dell’ennesima operazione contro la movida selvaggia. Diverse multe e persino sequestri di alimenti perchè non tracciabili e dunque ritenuti non sicuri. I carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del 12° reggimento “Sicilia” e con l’ausilio di personale dell’Asp di Catania dei dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria, e della polizia municipale sono stati impegnati in un’ampia attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana del centro storico, al contrasto dell’illegalità diffusa e della movida selvaggia, nonché al rispetto della normativa igienico-sanitaria.