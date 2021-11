Controlli alla movida di Paternò e Biancavilla, denunce e sanzioni

Redazione di

08/11/2021

La scorsa notte i carabinieri delle stazioni di Paternò e di Biancavilla, unitamente ai colleghi del nucleo Radiomobile della compagnia, hanno svolto un servizio di controllo finalizzato al controllo della “movida” notturna, al rispetto delle norme di sicurezza alla circolazione stradale ed all’osservanza da parte di esercenti ed avventori delle misure anticovid. Nel corso del servizio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato tra denunciato un 30enne di Biancavilla che, ad una perquisizione del suo veicolo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina già suddivisa in dosi mentre, ancora, in un intervento operato dai militari a seguito di un incidente stradale avvenuto in Contrada Tre Fontane, è stato deferito un romeno di 37 anni. Quest’ultimo in particolare, coinvolto nel sinistro ed in evidente stato di ubriachezza, non ha inteso sottoporsi al test per la misurazione dell’alcol nel sangue. Trovati 8 giovani in possesso di sostanze stupefacenti Sono stati dislocati inoltre vari posti di controllo nei principali snodi viari grazie ai quali sono state identificate 83 persone e verificati 61 veicoli, con successiva contestazione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un ammontare complessivo di circa 19mila euro. Inoltre, 8 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti per “uso personale”, sono stati segnalati alla Prefettura quali “assuntori”. Movida selvaggia a Termini Imerese La movida selvaggia di Termini Imerese finisce nel mirino della polizia. Sono bastate poche ore agli agenti per rilevare una serie di inadempienze e irregolarità. Tre gli esercizi pubblici in cui sono state rilevate sostanziose irregolarità. Sono arrivate multe per oltre 2 mila euro per violazioni non solo sul fronte amministrativo ma anche per violazioni alle norme anti-covid. Anche sul fronte della provincia palermitana, la questura di Palermo sta organizzando stringenti servizi per il contrasto del fenomeno della “malamovida” allo scopo di evitare disordini e schiamazzi. Nel corso delle ultime ore, il commissariato di Termini Imerese ha coordinato e gestito un servizio interforze che ha visto schierato nei luoghi della movida cittadina un nutrito contingente composto, oltre che da poliziotti provenienti anche dal reparto Prevenzione crimine, anche da aliquote di carabinieri e della guardia di finanza. Il raggio d’azione Nel quadrante cittadino compreso tra piazza Duomo e la via Belvedere, epicentro della movida termitana, sono stati operati capillari controlli ad esercizi di ristorazione e l’identificazione di numerosi giovani, ben 116. Sono stati controllati 51 veicoli, elevate 2 sanzioni al codice della strada, 2 giovani sono stati indagati per ricettazione, il sequestro di un ciclomotore privo di targa e con telaio parzialmente abraso. Sono, invece, tre gli esercizi controllati che hanno fatto registrare rilevanti inadempienze per le quali sono stati sanzionati i titolari. Le irregolarità degli esercizi pubblici Complessivamente, sono state rilevate irregolarità legate alla mancata esposizione della Scia (certificazione di inizio attività), alla mancata comunicazione al pubblico degli orari del locale ed alla mancata affissione del cartello di divieto di fumo, per una somma delle sanzioni che sfiora i 2 mila euro. Dentro e nelle immediate adiacenze di uno dei tre locali è stato, inoltre, registrato e sciolto un assembramento di giovani tutti privi di dispositivi individuali di protezione. Tale inosservanza ha comportato, per il titolare del locale, una sanzione di 400 euro. I controlli proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

