L’ispezione in località Vaccarizzo nel Catanese

Droga, arma e veicoli rubati trovati all’interno di due proprietà apparentemente abbandonate. La scoperta è stata fatta dai carabinieri. Oltre una ventina di chili di stupefacente è stato rinvenuto all’interno di una villetta e in un vicino casale nel Catanese.

L’organizzazione dell’operazione

L’attività è stata portata avanti in collaborazione tra i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania e i colleghi della stazione Playa. Sono stati impegnati in un articolato servizio di contrasto ai reati connessi alle armi illegalmente detenute e al traffico illecito di droga in località “Vaccarizzo”. A conclusione dell’indagine info-investigativa, i militari si sono recati in una villetta disabitata in località Vaccarizzo, nel cui giardino sono state anzitutto rinvenute una Fiat 500, rubata lo scorso 14 ottobre nel quartiere Nesima e già parzialmente cannibalizzata, una motocicletta da cross modello “Husqvarna” priva di targa, anche questa rubata nel 2020 ad Aci Castello.

Le ricerche all’interno dell’abitazione

Le ricerche all’interno dell’immobile hanno invece consentito di trovare, disseminati sul pavimento, oltre ad alcuni dei pezzi della carrozzeria e del motore smontati dall’automobile, anche una busta di cellophane contenente 250 grammi di marijuana ed una pistola a salve marca “Bbm” modello “Gap” calibro 8 millimetri, priva del tappo rosso. Durante la minuziosa ispezione dell’area, i carabinieri sono stati poi attirati dal fatto che la recinzione metallica perimetrale della villetta, presentava un foro di dimensioni tali da poter essere attraversata da una persona. I militari hanno quindi oltrepassato la rete e seguendo le impronte sul terreno, sono giunti al piazzale di un altro caseggiato, anch’esso disabitato.

Altre sorprese nel casale vicino

A conclusione di ulteriori controlli dentro il casale sono stati scovati, ben nascosti sotto un lavabo, uno zaino ed un borsone di tela, al cui interno erano nascosti 43 panetti di hashish per un peso complessivo di 21 chili. Ed ancora una borsa da uomo contenente un chilo e mezzo di cocaina. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato.