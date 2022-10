L’aggressione è avvenuta nel Trapanese

Un uomo di Castelvetrano, nel Trapanese, è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito e preso a schiaffi l’ex convivente al culmine di una lite scaturita per futili motivi. I carabinieri, che già da tempo monitoravano i movimenti dell’uomo in seguito alla denuncia fatta in estate dalla donna, sono immediatamente intervenuti ed hanno segnalato l’episodio alla Procura. In questi mesi i militari dell’arma hanno avviato una serie di indagini cercando e trovando dei riscontri sulla pericolosità e aggressività dell’uomo. Non era la prima volta, secondo quanto ricostruito, che si verificavano situazioni simili. Per questo i carabinieri sono intervenuti mentre la vittima ha deciso di lasciare l’abitazione in cui conviveva.

Gli accertamenti

I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un castelvetranese di 35 anni, su cui grava l’ipotesi di aver maltrattato l’ex convivente. Da una serie di accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, in seguito ai riscontri fatti dopo la denuncia della vittima, sono emersi comportamenti molesti e minacciosi che l’uomo avrebbe messo in atto verso l’ex convivente causando nella vittima un perdurante stato di ansia e preoccupazione.

Ad agosto la denuncia

Lo scorso agosto la donna, oramai allo stremo delle forze per via delle violenze fisiche e psicologiche, si è rivolta al comandante della stazione che, insieme agli altri militari, si è subito attivato per le indagini del caso. Ad essere stati cercati dei riscontri a quanto denunciato dalla vittima, la quale riferiva che, da quando aveva deciso di interrompere la relazione col marito, subiva continue minacce ed atteggiamenti violenti.

Pochi giorni fa l’ennesimo episodio

L’ultimo episodio è di appena pochi giorni fa quando il 35enne avrebbe colpito la donna con schiaffi per futili motivi durante una lite. Dopo gli accertamenti dei carabinieri l’uomo è stato denunciato mentre la donna ha l’abitazione in cui conviveva con il suo aguzzino per trasferirsi altrove.