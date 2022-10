In carcere

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio (CT) hanno arrestato e portato i carcere un catanese 34enne, indagato per i reati di “maltrattamenti in famiglia” ed “estorsione” nei confronti dei genitori. Le indagini sono state coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, che ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale etneo la misura cautelare della custodia in carcere eseguita dai Carabinieri.

Continue richieste di soldi ai genitori

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall’uomo, che fin dall’inizio del 2020 avrebbe sottoposto entrambi i genitori ad un vero e proprio “regime di terrore”, costringendoli a vivere la quotidianità in un clima vessatorio caratterizzato da offese, minacce di morte e richieste di somme di denaro.

”Vi taglio la testa”

In particolare in diverse occasioni, dopo aver assunto stupefacenti, lo stesso si sarebbe rivolto al padre e alla madre con gravi espressioni minatorie quali: ”vi taglio la testa” o “vi dugnu fuoco”, passando poi purtroppo alle vie di fatto con spintoni ad entrambi e schiaffi per la madre, colpevole di aver tentato di riportare il figlio alla calma. Le diverse aggressioni fisiche poste in essere dal 34enne in danno dei genitori, come pure il danneggiamento di oggetti presenti in casa, sarebbero state in realtà azioni strumentali alle richieste di denaro, per importi variabili tra i 30 e i 100 euro, nella maggior parte dei casi soddisfatte dai familiari, totalmente impauriti e sottomessi.

Da figlio anche minacce di morte

Nonostante lo scorso luglio il soggetto, a seguito dell’intervento dei Carabinieri su richiesta dei genitori, si fosse volontariamente allontanato dall’abitazione, il clima familiare sarebbe addirittura peggiorato, poiché i due coniugi avrebbero continuato a subire incursioni notturne a casa da parte del figlio, che puntualmente, dopo averli minacciarli di morte, avrebbe continuato a chiede ad entrambi del denaro.

In carcere

Dopo l’arresto i Carabinieri hanno portato l’indagato nel carcere catanese di Piazza Lanza.