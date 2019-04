unica data siciliana del suo "paranoia airlines tour"

Mancano poche ore all’attesissimo concerto di Fedez ad Acireale. L’artista di esibirà domani al Pal’Art Hotel nell’unica tappa siciliana del suo “Paranoia Airlines Tour”.

Intanto Fedez si prepara all’appuntamento con i fan siciliani, – la tappa nell’Isola è organizzata da Giuseppe Rapisarda Management – un pubblico ampissimo e caloroso del quale non vuole deludere le aspettative: ”Mi sono ispirato ai grandi live internazionali – ha dichiarato Fedez – e ho deciso di regalare ai miei fan qualcosa di unico e mai visto prima qui in Italia. Sarà il primo ‘hologram tour’ nel nostro paese: in pratica, sarò soltanto io sul palco con alle mie spalle un led wall trasparente. Da questo led wall compariranno grafiche e olografiche che interagiranno con me ma anche con il pubblico. Sarà un’esperienza totalmente immersiva, una sorta di concerto 3D. Sono veramente orgoglioso di quello che stiamo realizzando, e sono riuscito a farlo grazie anche a un team d si i ragazzi italiani che hanno collaborato con dj e artisti di fama mondiale”.

“Il titolo del tour – continua Fedez – è dovuto al fatto che quando ho finito di registrare tutto il disco, e dovevo decidere come chiamare l’album, tra tutti i brani presenti in tracklist questo era quello con il titolo che mi piaceva di più. Per quanto riguarda le mie paranoie ne ho diverse. Mi dà panico il vuoto e volare. Ho l’ansia di sparire all’improvviso, di non essere all’altezza. Ho imparato a convivere con tutte queste paure piano piano, ma non si impara mai fino in fondo a superarle”.

I biglietti per l’unica data siciliana sono ancora disponibili e saranno in vendita al botteghino del Pal’Art Hotel dal primo pomeriggio di domani.

