E’ arrivata a Catania, dove resterà per il tempo di qualche riparazione e per il disbrigo delle pratiche burocratiche, la barca a vela Blue Cafè assegnata in custodia giudiziaria dalla procura di Lecce alla onlus che si occupa di autismo guidata da Muni Sigona.

L’imbarcazione monoalbero, lunga 14 metri, da adesso servirà a regalare sorrisi ai ragazzi speciali che potranno solcare il Mediterraneo a bordo – oltre che della barca a vela – di un progetto che non ha barriere né fisiche né mentali, dove ciò che conta è lavorare sulle autonomie dei giovani responsabilizzandoli di fronte all’impegno della navigazione.

“Un progetto nel progetto” lo chiama Muni Sigona perché alle prese con la costruzione del primo albergo etico a Modica, un luogo dove i ragazzi autistici potranno vivere e lavorare. La barca servirà a portare in giro i turisti in Sicilia e in particolare a Marzamemi. “Una barca dal cuore grande come il nostro”, conclude Muni Sigona.