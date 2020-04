l'inps rende noti i dati regionali

L’Inps rende noti i dati regionali delle domande di indennità di 600 euro di cui al D.L.18/2020, aggiornati ad oggi.

Dal report si possono evincere, ripartiti per provincia, il numero di domande, quello delle domande in pagamento già da oggi, nonché il numero di domande per le quali l’INPS è in attesa di validazione dell’IBAN da parte delle banche.

La tabella riporta inoltre, per ciascuna delle nove province, le percentuali di incidenza sul dato regionale, nonché il rapporto tra il dato regionale e quello nazionale.

L’INPS ha ieri spiegato, con una nota sul proprio sito, che invierà un SMS o una email per comunicare agli interessati l’accredito della somma sul conto corrente bancario o l’ufficio postale indicati all’atto della domanda.

In Sicilia sono state inviate 357.445 domande, delle quali sono in pagamento 236.040 mentre la verifica dell’iban è in corso per 38.199 domande.

Questa la situazione in ognuna delle province.

Ad Agrigento sono state presentate il 10,21% delle domande sul totale regionale, nella fattispecie sono 36.508 domande, delle quali 25.751 in pagamento e 3.858 attualmente sottoposte alla verifica Iban.

A Caltanissetta le domande presentate sono il 4,99% sul totale regionale: 17.842 le istanze, 12.510 quelle in pagamento, 1.675 attualmente in verifica iban.

A Catania presentate il 21,24% delle domande (sempre su base regionale), 75.918 in totale, delle quali 48.154 in pagamento e 10.496 in verifica.

A Enna presentate il 3,60% delle domande, 12.877 in totale, 9.720 in liquidazione, 1.161 ancora in verifica.

A Messina il 13,31% delle domande, 47.589 in totale, delle quali 30.408 in pagamento e 4.575 in verifica.

Sono il 17,76% delle domande sul totale regionale quelle presentate a Palermo, dove le istanze sono state 63.489, delle quali 39.135 in pagamento e 7.413 in verifica.

A Ragusa l’11,35% delle domande, con 40.555 istanze, 29.056 in pagamento, 3.819 ancora sottoposte a verifica iban.

A Siracusa presentato l’8,34% delle domande su base regionale, nella fattispecie le istanze sono state 29.799, delle quali 19.638 in pagamento e 2.561 in verifica.

A Trapani le domande sono state 32.868, il 9,20% del totale regionale, con 21.668 istanze in pagamento e 2.641 ancora sottoposte a verifica.

Dai dati si evince che il numero maggiore di domande è stato presentato a Catania.

“Oggi viene erogato dall’INPS il bonus di 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia per oltre 1,8 milioni di lavoratori del nostro Paese, che comprendono i titolari di partita Iva, autonomi e stagionali. Un segnale importante soprattutto per tanti siciliani che, a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno vivendo un momento di grossa difficoltà”, dichiara la senatrice Grazia D’Angelo (M5S).

Questo milione e 800 mila lavoratori rappresenta quasi il 50% totale di tutti coloro che hanno presentato la domanda all’INPS per ricevere questa indennità. In Sicilia, le domande pervenute sono 357.445, di cui 47.589 a Messina. Entro la fine di questa settimana andranno in pagamento tutte le restanti pratiche (4 milioni in totale).

“Da sottolineare – aggiunge la senatrice messinese – il grande impegno e la sensibilità mostrata dal nostro Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e dall’INPS, i cui lavoratori sono stati occupati anche durante il fine settimana di Pasqua pur di erogare queste somme nei tempi che erano stati prefissati. La giornata di oggi è importante perché testimonia che il Governo c’è ed è al fianco di tutti”.

In particolare, nella giornata di oggi sono in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori di cui l’11% è rappresentato da liberi professionisti e collaboratori, il 67% da lavoratori autonomi e il 22% da lavoratori agricoli.