A tradirlo l’eccesso di velocità

Gli agenti della sezione della polizia stradale di Catania transitando per via San Giuseppe La Rena, hanno notato il conducente di un veicolo che, alla vista dell’equipaggio, nel tentativo di eludere il controllo, ha aumentato la velocità.

A quel punto ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo con il veicolo che è stato raggiunto e bloccato dagli operatori. A bordo dell’auto erano presenti due persone: un pregiudicato 41enne di nazionalità marocchina e una donna 40enne.

Il controllo

Durante le fasi del controllo, una persona si è avvicinata ai poliziotti informandoli di aver notato poco prima un uomo allontanarsi repentinamente, scavalcando la recinzione di un’abitazione, al momento disabitata, con alcuni oggetti in mano.

La vettura era stata rubata in mattinata

Già insospettiti dall’atteggiamento del conducente, gli agenti hanno quindi deciso di perquisire il veicolo riscontrando che era stato rubato in mattinata, in un garage privato di Catania.

Al suo interno sono stati rinvenuti alcuni oggetti che erano stati asportati dall’abitazione segnalata, nonché due involucri di cellophane trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, due pipette utilizzate solitamente per assumere “crack”, due cacciaviti, diverse custodie in tessuto con all’interno quattro mazzi di chiavi di abitazioni al momento ignote, tre chiavi di autovetture, tre telecomandi utilizzati per l’apertura di cancelli automatici.

Gli oggetti rubati sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.

Denunciato per furto e ricettazione, donna estranea ai fatti

L’uomo, trovato privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici della polizia scientifica per l’identificazione. Al termine delle attività di rito è stato denunciato per furto in abitazione e ricettazione, la donna invece è risultata estranea ai fatti. Il veicolo, invece, è stato restituito al legittimo proprietario.

In giro per il centro su auto rubata, fermati e denunciati dalla polizia

Il personale delle volanti, pochi giorni fa, in via Giacomo Antonini, nel quartiere San Cristoforo a Catania, ha proceduto al fermo e controllo di due persone a bordo di un’autovettura. La vettura, in seguito agli accertamenti effettuati, è risultata da ricercare, essendone stato denunciato il furto lo scorso 6 aprile; asportata da un garage di via Artale Alagona. All’interno dell’autovettura è stato rinvenuto materiale di dubbia provenienza, tra cui una bicicletta da corsa e due motori a scoppio; il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I due uomini sono stati identificati in un 40enne pregiudicato marocchino e un 39enne pregiudicato catanese: Quest’ultimo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Entrambi sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso e, il 39enne anche per il reato di inosservanza agli obblighi impostigli con la misura di prevenzione alla quale è sottoposto.