I controlli delle volanti a Catania

Nel corso della notte, agenti delle volanti che stavano transitando per via Pirandello hanno fermato il conducente di un motociclo che aveva tentato di eludere il controllo, dirigendosi verso via Vincenzo Giuffrida a Catania. La persona fermata è un pregiudicato catanese di 23 anni che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione, all’esito della quale è stata rivenuta della sostanza stupefacente che aveva nascosto all’interno dello zaino.

Droga e contante rinvenuti alla perquisizione

Precisamente, sono stati rinvenuti 236 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e la somma contante di 1.275 euro; tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Per quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Il motoveicolo in uso all’arrestato, è stato altresì sequestrato ai fini della confisca e sono stati contestati anche diverse infrazioni al Codice della Strada, essendo, tra l’altro, sprovvisto di assicurazione.

Armi e droga in appartamento disabitato a San Giorgio, indagini

A metà gennaio, nel corso di attività finalizzate a contrastare e reprimere i traffici illeciti di sostanze stupefacenti, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania hanno fatto accesso in un appartamento disabitato nel quartiere San Giorgio. I poliziotti hanno rinvenuto – ben occultati – un revolver calibro 38 special, una pistola semiautomatica calibro 6.35 con matricola punzonata, una pistola semiautomatica dal calibro allo stato non rilevabile con matricola abrasa e un revolver calibro 22 con matricola abrasa. Insieme alle armi, gli agenti hanno inoltre recuperato numerose munizioni di vario calibro e due buste in cellophane contenenti marijuana per un peso di 441 grammi.

Armi e munizioni messe in sicurezza

Le armi e le munizioni, con l’ausilio del personale del gabinetto regionale di polizia scientifica intervenuto sul posto, sono state messe in sicurezza e sottoposte a sequestro.

Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare la provenienza delle pistole e il loro eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi.