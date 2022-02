La polizia si era recata in casa di un uomo ai domiciliari

Aveva troppa voglia di frutta e per questo evade dai domiciliari. Così si è giustificato davanti agli agenti del commissariato di Borgo Ognina, nel catanese, un uomo che non poteva muoversi da casa per via della misura cautelare. Per lui è arrivato un nuovo arresto con l’accusa di evasione.

Il fatto

I poliziotti si erano recati in casa di un uomo di 34 anni dove era costretto a non allontanarsi per via dei domiciliari. Gli agenti avrebbero dovuto mettergli il braccialetto elettronico ma al loro arrivo si sono resi conto che non c’era. Il malvivente, tuttavia, veniva subito rintracciato e dichiarato nuovamente in arresto per il reato di evasione. L’uomo si giustificava con gli agenti asserendo di essere semplicemente andato a comprare un po’ di frutta.