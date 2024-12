Al fine di prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco Enrico Trantino nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza che vieta botti e fuochi d’artificio dal 31 dicembre all’1 gennaio prossimi.

Gli orari e i giorni

In particolare, il provvedimento dispone il divieto, dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2024, alle ore 12,00 dell’1 gennaio 2025, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del Tulps, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati di tutto il territorio cittadino.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

L’Amministrazione comunale si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria, delle altre persone e degli animali.

I divieti a Palermo

Arriva l’ordinanza del Comune di Palermo per vietare i botti su tutto il territorio. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Roberto Lagalla. Vietato il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, bombette e oggetti similari. Il provvedimento sarà valido da lunedì 30 dicembre e fino a giovedì 2 gennaio 2025.

L’ordinanza

L’ordinanza è motivata dal fatto che sussiste “l’urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l’incolumità pubblica e l’integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio artistico e culturale della città di Palermo”.

Sono esclusi dal provvedimento “i prodotti del tipo petardini da ballo, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose”. La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative di importo compreso tra 500 e 5.000 euro. Il provvedimento è stato trasmesso per i relativi controlli alla polizia municipale, alla questura, ai carabinieri e alla guardia di finanza.

Ferrandelli: “Rispettate l’ordinanza”

“Rivolgo il mio appello ai cittadini palermitani per il totale rispetto della ordinanza sul divieto di accensione dei botti a Capodanno firmata dal sindaco Lagalla. L’appello, oltre che per un regolare andamento di civile vivibilità sul territorio in questo ultimo scorcio di festività, vuole ricordare che l’uso di botti e mortaretti provoca effetti negativi sulle persone fragili, sugli anziani, sui bambini e sugli animali. Per questo mi affido alla sensibilità di ognuno di noi che, certamente, renderà più virtuosa la grande attenzione che questa Amministrazione pone su questi temi di umanità” Lo ha detto l’assessore al benessere animale con delega alla salute, Fabrizio Ferrandelli.

L’evento in piazza

A Palermo intanto è partito il conto alla rovescia per la notte speciale di Capodanno che il 31 dicembre da Piazza Ruggero Settimo darà il benvenuto al 2025 insieme ad uno dei più grandi artisti della musica popolare contemporanea italiana: Biagio Antonacci.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Lagalla in collaborazione con Puntoeacapo Srl e Gomad Concerti.

Sul palco allestito nella centralissima piazza, Biagio Antonacci si esibirà con “Tutti a Palermo”, lo spettacolo che segna il suo ritorno in concerto in città dopo ben 25 anni di assenza, sarà quindi una duplice festa in musica scandita dai successi del cantautore milanese. Accompagnato dalla sua band di polistrumentisti, Biagio Antonacci dedicherà al pubblico palermitano gli ultimi singoli estratti dall’album “L’Inizio”, senza tralasciare i brani che hanno segnato la sua ormai oltre trentennale carriera. Una performance piena di passione e sentimento, carisma ed energia pura di un Artista dalla voce inconfondibile.

A scandire i momenti della festa del 31 dicembre in piazza ci sarà Radio Italia, il principale network nazionale simbolo della musica italiana che rinnova un legame già forte con la città di Palermo. Sul palco le voci amatissime dei DJ e speaker Paoletta e Mauro Marino condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set.

L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine che con la sua band presenterà al pubblico il proprio repertorio prima dell’atteso concerto della star Biagio Antonacci.

La serata prenderà il via alle ore 21:00 con la presentazione iniziale e l’esibizione di Mario Incudine, a seguire il DJ set di Mauro Marino fino al momento clou del live dell’Artista big Biagio Antonacci che con il pubblico palermitano saluterà il 2024. Immancabile il brindisi di buon augurio per il nuovo anno con Radio Italia. Dopo la mezzanotte la piazza continuerà i festeggiamenti ballando con il Dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata.

Tradizione e modernità e la musica italiana come protagonista ed elemento di coesione sociale e culturale: questi sono gli ingredienti di un Capodanno di festa, divertimento e unione, coinvolgente per tutti, dai giovani alle famiglie ai cittadini di ogni età, riuniti in Piazza Ruggero Settimo per celebrare insieme l’arrivo del 2025.