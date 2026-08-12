Proseguono a Bronte i controlli straordinari messi in campo dai Carabinieri per garantire sicurezza, ordine e rispetto delle norme del Codice della Strada in un periodo di intensa presenza di residenti e turisti. L’attività, condotta dalla sezione Radiomobile della compagnia di Randazzo, ha interessato le principali vie di accesso al centro abitato, le zone di maggiore affluenza e i punti di aggregazione, con pattuglie dislocate in modo da assicurare una copertura costante del territorio.

Controllati venti veicoli e identificate diciotto persone

Le verifiche, coordinate con la centrale operativa, hanno riguardato sia la circolazione stradale sia la prevenzione dei reati predatori. Nel corso dei posti di controllo sono stati esaminati venti veicoli e identificate diciotto persone, con particolare attenzione ai comportamenti alla guida che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica. Tra le violazioni accertate, spicca quella contestata a un sessantenne di Maletto sorpreso mentre utilizzava il telefono cellulare alla guida: per lui è scattata una sanzione di 250 euro, la sospensione della patente e la decurtazione di 5 punti. Un cinquantunenne di Bronte è stato invece fermato mentre circolava senza casco protettivo: oltre alla multa di 83 euro, è stato disposto il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.

Sanzioni e confische di mezzi

I controlli hanno inoltre portato alla contestazione di una violazione più grave nei confronti di un quarantacinquenne di Bronte, trovato alla guida senza copertura assicurativa Rca. La sanzione elevata ammonta a 886 euro, con sequestro del veicolo ai fini della confisca e decurtazione di 5 punti dalla patente. Un cinquantatreenne di Maniace è stato invece sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a fermo fiscale: per lui è scattata una sanzione di 1.984 euro. Infine, un trentunenne di Bronte è stato trovato alla guida nonostante la patente fosse sospesa: il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca e la patente revocata.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione messo in campo dall’Arma per garantire sicurezza e decoro urbano, soprattutto nelle aree interessate da un maggiore flusso turistico.