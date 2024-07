Intervento dei vigili del fuoco

Paura a Mineo, nel Catanese, dove un bus di linea ha preso fuoco con a bordo 19 persone ha preso fuoco. La prontezza dell’autista che ha messo in salvo le persone ha evitato il peggio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere il rogo che aveva avvolto il mezzo sulla statale 417 al km 37.

Sul posto sono state inviate la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia, già impegnata su un altro intervento poco distante, un’autobotte dalla sede centrale e l’autovettura del tecnico di servizio.

Ancora da accertare le cause dell’incendio







L’incendio, le cui cause sono da accertare, è stato spento dai vigili del fuoco giunti sul posto. Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso e sul posto sono presenti anche i carabinieri del comando di stazione locale.

Due vetture in fiamme in autostrada, intervento dei vigili del fuoco

Alcuni giorni fa due auto sono andate in fiamme in autostrada. Uno sulla Palermo Catania e il secondo sulla Palermo Mazara del Vallo. Gli automobilisti che stavano percorrendo il tratto stradale tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli sono rimasti bloccati. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il mando stradale.

Il secondo incendio sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo palermitano tra Montelepre e Terrasini. Anche in questo caso ci sono stati disagi. Gli automobilisti sono rimasti bloccati in attesa dello spegnimento delle fiamme.

Incendio nella zona della strada provinciale a Termini

Vigili del fuoco e forestali impegnati pochi giorni fa in diversi incendi nel Palermitano. Le fiamme sono divampate a Termini Imerese nella zona della provinciale. Sono intervenute le squadre antincendio che hanno lavorato per qualche ora per riuscire a circoscrivere le fiamme e iniziare la bonifica. Altri due incendi nello spartitraffico in viale Regione Siciliana e nella zona dell’autostrada Palermo Catania tra Bagheria e Villabate.