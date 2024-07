Una sulla Palermo-Catania, l’altro sulla Palermo-Mazara del Vallo

Due auto sono andate in fiamme in autostrada. Uno sulla Palermo Catania e il secondo sulla Palermo Mazara del Vallo. Gli automobilisti che stavano percorrendo il tratto stradale tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli sono rimasti bloccati. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il mando stradale.

Il secondo incendio sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo palermitano tra Montelepre e Terrasini. Anche in questo caso ci sono stati disagi. Gli automobilisti sono rimasti bloccati in attesa dello spegnimento delle fiamme.

Incendio nella zona della strada provinciale a Termini

Vigili del fuoco e forestali impegnati pochi giorni fa in diversi incendi nel Palermitano. Le fiamme sono divampate a Termini Imerese nella zona della provinciale. Sono intervenute le squadre antincendio che hanno lavorato per qualche ora per riuscire a circoscrivere le fiamme e iniziare la bonifica. Altri due incendi nello spartitraffico in viale Regione Siciliana e nella zona dell’autostrada Palermo Catania tra Bagheria e Villabate.

Incendi a Piana degli Albanesi, ferito operaio forestale

Intanto la stagione degli incendi è cominciata. “Primi gravi incendi nel nostro territorio, lievemente ferito un operaio forestale”. A comunicare quanto successo nei giorni scorsi a Piana degli Albanesi, il sindaco Rosario Petta. Tre incendi in tre punti diversi hanno tenuto tanti in apprensione.

Auto in fiamme a Monreale e Trappeto, intervento dei vigili del fuoco e carabinieri

Alcune settimane fa due auto sono state date alle fiamme nel Palermitano. La prima una Seat Ibiza di un giovane di 37 anni è stata bruciata a Monreale in via Romeo. La seconda auto una Fiat Punto di un giovane di 25 anni è stata data alle fiamme in XXIV Giugno a Trappeto. I due automobilisti sono incensurati.

Secondo una prima ricostruzione i roghi sono entrambi dolosi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Palermo e di Partinico per spegnere gli incendi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.