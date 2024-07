Code chilometriche sulla A18, incidente nei pressi di Acireale

Sequenza drammatica di incidenti dal fine settimana fino all’intera giornata di lunedì in Sicilia, traffico impazzito, danni e vittime nell’isola.

Schianto col morto ad Acate

Una vittima si è registrata ad Acate, in provincia di Ragusa. Un trentacinquenne romeno, Manole Laurentiu, residente a Niscemi, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione in piena città, in corso Indipendenza. La vettura ha abbattuto il palo della luce pubblica causando il panico e terminando la propria corsa a pochi passi da un negozio di abbigliamento.

La vettura, arrivata ad alta velocità si è diretta contro il palo e non ha accennato nemmeno a frenare. Fra le ipotesi quella di un malore

Incidente in autostrada, auto ribaltata

Incidente anche lungo la autostrada A18 Messina-Catania. Una vettura, nei pressi dello svincolo di Acireale, è finita fuori strada ribaltandosi nel mezzo della carreggiata. Ne ha risentito il traffico che è andato in tilt con code chilometriche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Auto in fiamme lungo le altre autostrade siciliane

Due auto sono andate in fiamme, invece, lungo le altre due autostrade siciliane. Una sulla Palermo Catania e il secondo mezzo sulla Palermo Mazara del Vallo.

Il primo incendio è avvenuto lungo il tratto stradale tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli dove li automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada sono rimasti bloccati. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il mando stradale. Sono state necessarie alcune ore per ripristinare la normale viabilità

Il secondo incendio sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo palermitano tra Montelepre e Terrasini. Anche in questo caso ci sono stati disagi. Gli automobilisti sono rimasti bloccati in attesa dello spegnimento delle fiamme.

Incidente sulla statale 115, scontro tra due auto, cinque feriti

Pochi giorni fa si è verificato un incidente sulla strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ al km 129,980 a Sciacca in provincia di Agrigento. Si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgoncino da lavoro. All’interno della vettura viaggiavano quattro ragazze, tutte di Caltabellotta, mentre alla guida dell’altro mezzo c’era un tecnico ascensorista di Favara.

Avvisati da altri automobilisti in transito, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere accartocciate dell’auto alcune delle occupanti. Un elicottero ha trasferito la giovane più grave in un ospedale di Palermo. Un’altra passeggera, con un trauma cranico, è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Sciacca. Gli altri feriti, meno gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Sciacca e Ribera.

Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas,118, Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.

L’incidente sull’A29

Incidente e disagi sull’A29 Palermo-Mazara, in direzione della città trapanese. Il sinistro è avvenuto tra lo svincolo di Tommaso Natale e Isola delle Femmine, col traffico paralizzato e molto rallentato già dallo svincolo di viale Lazio, in viale Regione Siciliana, a Palermo. Sul posto 118 e polizia stradale. Non si conosce ancora il numero dei feriti e le loro condizioni. Intervento anche degli uomini dell’Anas, la società che gestisce l’autostrada.

Causa un incidente e picchia un agente ed un pompiere, denunciato

Sabato scorso a Siracusa, un uomo di 42 anni è stato denunciato per aver aggredito prima un vigile del fuoco e poi un agente della Polizia municipale. La vicenda è accaduta nelle prime ore del mattino di oggi, in via della Conciliazione, una strada molto stretta di Ortigia, che si incrocia con via Capodieci, a due passi dal museo Bellomo. In sostanza, l’uomo era alla guida di una macchina e sarebbe incappato in un incidente autonomo: era già molto nervoso, sono tutt’ora in corso accertamenti per scoprire se prima di mettersi in auto avesse fatto uso di droghe o sostanze alcoliche, e quando un pompiere del comando provinciale di Siracusa ha provato a prestare soccorso lo ha prima offeso e poi aggredito.

Poco dopo, sono arrivati gli agenti della Polizia municipale ed uno di loro è stato colpito al volto dal 42enne, secondo quanto fa sapere l’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco. A dare manforte ai vigili urbani ci hanno pensato gli agenti di polizia che hanno bloccato l’automobilista, poi trasferito in ambulanza all’ospedale Umberto I.