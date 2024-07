Il 13 luglio alle 9.30 a Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio

Saranno celebrati domani, sabato 13 luglio, alle 9.30, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio, a Catania, i funerali di Salvatore Giardino, il giovane catanese di appena 22 anni (ne avrebbe compiuti 23 a settembre) rimasto vittima con un amico di 19 anni, Alfio Cuffari, di un terribile incidente in moto occorso alle tre di notte di giovedì 11 luglio, in Corso Indipendenza, e rilevato dagli agenti della polizia municipale cittadina.

Niente autopsia per i corpi, procura dà nulla osta a sepoltura

La procura di Catania, che ha automaticamente aperto un procedimento penale, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulle due salme e ha dato subito il nulla osta alla sepoltura e così i familiari di Giardino, che ha lasciato i genitori e una sorella più piccola, distrutti dal dolore per l’improvvisa e prematura perdita, hanno potuto fissare la data dell’ultimo saluto al loro ragazzo che sarà partecipatissimo, Salvatore era conosciuto e ben voluto da tutti in città dove l’ennesimo dramma della strada costato la vita a giovanissimi ha destato profonda commozione.

La famiglia Giardino si è affidata a Studio 3A-Valore per azione legale

La famiglia Giardino, attraverso il consulente per la Sicilia Giuseppe Nocita, si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, per essere assistita e per fare piena luce su un sinistro su cui incombono tuttora diversi dubbi e ombre, a cominciare da chi dei due giovani fosse effettivamente alla guida del motociclo e se, come sembra, la fatale uscita di strada sia stata determinata dalla turbativa di un altro veicolo.

Il tragico incidente

Nella notte del 10 luglio, intorno alle ore 3, si è verificato un gravissimo incidente stradale a Catania, in cui hanno perso la vita due giovanissimi. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi – di 18 e 22 anni – viaggiavano a bordo di una moto lungo Corso Indipendenza, all’altezza dell’incrocio con Corso IV Novembre, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è schiantato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, ma per i due centauri non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia Municipale hanno eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente autonomo o se possano essere coinvolti altri veicoli.

Si tratta dell’ennesimo drammatico incidente sulle strade siciliane, che si porta via due giovani vite.