Domiciliari per il 49enne alla guida della Panda

È stato arrestato l’uomo alla guida della Fiat Panda che ieri ha travolto una Vespa uccidendo il suo conducente, Davide Cutrupia di 42 anni che lascia la moglie e due figli.

L’uomo di 49 anni è risultato avere un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito. Per lui gli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. I carabinieri stanno indagando.

Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagato.

L’incidente

Lo schianto ha coinvolto una Vespa ed una Fiat Panda in via Milite Ignoto, nei pressi del sottopasso che conduce alla A20 Palermo-Messina. Inutili i soccorsi, all’arrivo del personale del 118 l’uomo. Fermato e condotto in ospedale per i drug-test il conducente dell’auto: alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto zigzagare e colpire altri veicoli, prima dell’incidente mortale.

Incidente mortale a Lentini, auto travolge uno scooter

Un incidente simile nei giorni scorsi. Un giovane di 16 anni di Lentini è morto a seguito di un incidente stradale a Lentini, nel Siracusano. Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Augusta, il ragazzo che era alla guida di uno scooter con in sella un amico, ricoverato in gravi condizioni in ospedale, stava percorrendo il tratto tra via Solferino e via Agnone, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina.

La fuga del conducente dell’auto

L’impatto è stato molto violento, il 16enne è deceduto nel volgere di qualche minuto mentre, stando ad alcuni testimoni, il conducente della macchina, preso dal panico, è scappato a piedi, per poi essere rintracciato nella stessa serata dai carabinieri.

È indagato per omicidio stradale, la procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi. L’altro ragazzino è stato soccorso dal personale del 118 che ha poi provveduto a trasferirlo in ospedale: la sua prognosi è riservata.