Agli arresti domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato un camionista accusato di aver accoltellato un collega per un sorpasso azzardato.

È scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, emessa dalla Sezione dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, per Salvatore Marcellino, nato in Belgio e residente ad Adrano (Ct), 39 anni. L’uomo è ritenuto responsabile di tentato omicidio e porto di strumenti atti ad offendere.

Nel corso di una violenta lite, nata per un sorpasso azzardato da parte della vittima, il 39enne ha estratto un coltello e ha colpito il collega. L’uomo venne ferito ma fortunatamente senza lesioni letali. La ricostruzione dell’episodio è stata eseguita dai poliziotti delle Volanti.