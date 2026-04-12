Sostegno a Mario Brancato e via libera ai candidati sindaco Castiglione e Foti. Sono le decisioni assunte dalla

segreteria provinciale di Forza Italia Catania, convocata dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, alla presenza di dirigenti, sindaci e amministratori locali del movimento azzurro e svoltasi nella giornsata di ieri.

L’ordine del giorno della segreteria

All’ordine del giorno l’impegno di Forza Italia in vista delle Amministrative di maggio 2026 nel Catanese. Nel corso della riunione è stato ufficializzato il sostegno del partito alla candidatura a sindaco di Mario Brancato a San Giovanni La Punta, all’interno di una coalizione di centrodestra unita intorno a un progetto di rilancio per il territorio.

I candidati a Bronte e Randazzo

Confermati inoltre i candidati a sindaco azzurri a Bronte e Randazzo: rispettivamente il deputato nazionale FI Giuseppe Castiglione e la segretaria organizzativa provinciale FI Cettina Foti. Falcone ha evidenziato che ieri si è svolto un confronto in videoconferenza con i deputati FO Ars Nicola D’Agostino e Salvo Tomarchio, impossibilitati a partecipare alla riunione odierna, nell’ambito del coordinamento politico in vista delle prossime sfide elettorali.

“Forza Italia si presenta con una proposta credibile e radicata – ha dichiarato Falcone – puntando su amministratori capaci e su una visione concreta per i territori”.