Pesta suina africana, trasporto su lunga distanza di animali vivi, vaccinazione contro influenza aviaria e digitalizzazione dei servizi veterinari.

Sono alcuni dei temi che verranno discussi dalle autorità internazionali di sanità animale, da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, a Catania in occasione della 30^ Conferenza della Commissione Regionale per l’Europa, organizzata dall’Organizzazione mondiale della salute animale (World Organisation for Animal Health – WOAH), in collaborazione con il Ministero della Salute in e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia che ospita l’evento nel capoluogo etneo

L’appuntamento

L’appuntamento è un’occasione importante per fare il punto su temi di sanità animale secondo il modello One Health, anche alla luce degli ultimi eventi pandemici che rafforzano il valore e la necessità della collaborazione a livello mondiale.

“Il Ministero della Salute – dichiara Pierdavide Lecchini, direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario – mantiene come prioritarie le relazioni tecnico-scientifiche con la WOAH. Catania rappresenta un’occasione di rilancio e ripartenza dopo l’emergenza pandemica per potere sviluppare ulteriormente i temi della prevenzione e del controllo delle malattie animali, laddove la valutazione del rischio possa essere effettuata in un’ottica onnicomprensiva all’interfaccia uomo-animale-ambiente”.

La Conferenza, organizzata dal WOAH, dal Ministero della Salute e dall’IZS Sicilia, ha ottenuto anche la partecipazione ed il contributo della Regione Siciliana, ed in particolare dell’Assessorato alla Salute e dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, del Comune di Catania e dell’Ufficio Cultura, del Comune di Acicastello ed in particolare dell’Assessorato alla Sanità.

Gli eventi

Lunedì 3 ottobre si svolgeranno due eventi paralleli: il primo dedicato ai Mammiferi acquatici e organizzato in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e l’altro organizzato dello Standing Group di esperti sulla Peste Suina Africana.

Martedì 4 ottobre è la giornata in cui i partecipanti potranno presentare attività e iniziative in corso nei rispettivi Paesi oltre all’opportunità di fare rete e creare nuove collaborazioni.

Mercoledì 5 sarà dedicato uno spazio all’esposizione dei contenuti del Piano Regionale della Sicilia per la Prevenzione sul tema One Health mentre giovedì 6 è prevista una visita culturale alla città di Catania.

La conferenza si chiuderà venerdì 7 con l’adozione di un report finale e le raccomandazioni.