Amate l’Inghilterra ed in particolare Londra? Vi piace l’atmosfera che si respira nella capitale londinese tra shopping esclusivo, bellezze artistiche e proposte di lusso come una suite esclusiva allo Stadio Wembley o i comfort premium dei più bei hotel a cinque stelle che si possono trovare in Europa?

Ci sono buone notizie per voi perché dalla prossima estate la Sicilia, in particolare Catania, e Londra saranno più vicine. E’ recente infatti la notizia che la compagnia aerea irlandese Ryanair abbia deciso di introdurre 6 nuove tratte aeree in Sicilia: per farlo investirà oltre 400 milioni di dollari che porteranno alla creazione di 120 nuovi posti di lavoro nell’aeroporto della città metropolitana ma anche a Comiso.

Le nuove rotte Ryanair per l’estate 2022 in Sicilia

Il piano di espansione di voli da e per la Sicilia di Ryanair è composto da sei nuove tratte. A Catania all’aeroporto Vincenzo Bellini verranno aggiunte tre scali internazionali più esattamente per Bruxelles, Francoforte e la già citata Londra oltre ad un volo nazionale per Genova. Nell’aeroporto ragusano di Comiso invece le due nuove proposte sono invece entrambi da e per l’Italia, più precisamente verso Venezia e la più vicina Bari.

Oltre a dare più opportunità di viaggiare ai siciliani, queste nuove rotte sono un importante elemento per rafforzare la vocazione turistica dell’Isola, espandendo enormemente le possibilità di arrivi da mercati internazionali importanti come quelli rappresentati dal Belgio, dalla Germania e dalla Gran Bretagna. Anche gli scali nazionali rappresentano ulteriori possibilità di flussi turistici per l’Isola magari con offerte combinate legate ad esempio a crociere nel Mediterraneo che possono toccare località molto gettonate dal turismo nazionale ed internazionale come Venezia, Bari o Genova.

La stagione turistica del rilancio con una incognita

L’estate 2022 con la pandemia globale che per fortuna oggi fa molto meno paura rispetto agli ultimi due anni, veniva considerata da tutti gli addetti ai lavori come la stagione del rilancio di tutto il settore in ogni parte del mondo, ovviamente Italia e Sicilia comprese.

Di certo la situazione conflittuale attuale in atto nell’est Europa, oltre a limitare direttamente gli arrivi da alcune nazioni anche piuttosto importante soprattutto per il turismo “deluxe”, potrebbe avere anche ripercussioni economiche più globali sull’andamento delle presenze nelle località con l’aumento generalizzato dei prezzi anche per servizi e beni di prima necessità. Una ragione ulteriore per sperare che si arrivi quanto prima ad una soluzione di pace sostanziale.

I Principali appuntamenti dell’estate musicale di Catania

Di certo sia turisti che catanesi la prossima estate potranno vivere tantissimi appuntamenti musicali

per tutti i gusti in città e dintorni.

Gli amanti del rap avranno l’imbarazzo della scelta tra Fabri Fibra (3 agosto Villa Bellini), Rkomi (9 agosto sempre a Villa Bellini), Marracash (13 agosto, stessa location) e Capo Plaza (26 agosto).

Gli amanti del rock avranno già cerchiato in rosso l’appuntamento sempre a Villa Bellini con i Litfiba il prossimo 23 Luglio mentre per chi preferisce le sonorità pop ha un calendario molto ampio di appuntamenti: segnaliamo quelli de La Rappresentante di Lista il 7 Agosto a Zafferana Etnea, Ariete il 20 Agosto a Villa Bellini. Appuntamento di inizio autunno da non perdere questa volta al Teatro Metropolitan con la superstar internazionale Anastacia.