L'aereo è atterrato a Venezia

Un giovane paziente ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania è stato trasferito ieri, 2 settembre, al Policlinico di Padova per ricevere cure specialistiche disponibili nella struttura veneta. Le sue condizioni di salute non consentivano il viaggio con un normale volo di linea. È stato, quindi, organizzato un trasporto sanitario urgente con un volo militare, attraverso un’operazione coordinata dalle Prefetture di Catania, Venezia e Padova.

Le condizioni del paziente impedivano il viaggio su un volo di linea

La necessità del trasferimento è nata dalla situazione sanitaria del giovane paziente.

Le condizioni erano complesse e richiedevano cure specialistiche che possono essere assicurate dal Policlinico di Padova. Allo stesso tempo, proprio le condizioni di salute impedivano di utilizzare un collegamento aereo di linea per raggiungere il Veneto.

È stato, quindi, necessario predisporre una modalità di trasporto diversa, adeguata alla necessità di garantire lo spostamento tra le due strutture ospedaliere.

La Prefettura di Catania ha avviato le procedure insieme all’Aeronautica e alle strutture sanitarie coinvolte.

Il volo militare è partito da Catania

Il trasferimento aereo è stato effettuato con un volo militare decollato da Catania.

La destinazione del volo non era direttamente Padova. L’aereo è, infatti, atterrato all’aeroporto di Venezia, dove era già prevista la fase successiva del viaggio.

Da Venezia a Padova con un’ambulanza dedicata

Dopo l’arrivo all’aeroporto di Venezia, il giovane paziente ha proseguito il trasferimento via terra.

Ad attenderlo c’era un’ambulanza dedicata, utilizzata per completare il percorso verso il Policlinico di Padova.

Il mezzo ha effettuato il trasferimento con una scorta fino alla struttura ospedaliera veneta.