Catania piange Bruno Arena, 40 anni, il motociclista vittima dell’incidente stradale che, ieri pomeriggio, poco prima delle 18, ha paralizzato l’autostrada Messina-Catania in direzione del capoluogo etneo.

All’altezza dello svincolo di Acireale lo scontro tra la moto Triumph sulla quale viaggiava Arena e una Citroen: le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi.

Le terribili testimonianze su Facebook

Su Facebook, la testimonianza di chi era presente: “Sono passato pochi minuti dopo l’incidente, ho visto che messaggiavano, mi sono fermato e mi sono aggiunto all’infermiere acese che come me si era fermato, avevano appena sottratto da sotto l’auto il povero ragazzo, e insieme ad un medico facevano il massaggio cardiaco. Mi sono aggiunto dando il cambio ogni due minuti, insieme all’infermiere e l’altra ragazza, istruttrice blsd, scopro dopo. Si aggiunge un altro medico del Pronto soccorso del Cannizzaro, ma eravamo a mani vuote, le ambulanze non arrivavano, abbiamo dato l’anima per tenerlo in vita ma inutilmente. Poi le ambulanze, l’elicottero e quella telefonata della moglie a cui ha dovuto rispondere un agente della polizia stradale, ‘Signora purtroppo suo marito è morto’. Mi dispiace abbiamo fatto il possibile per 45 minuti ininterrottamente”.

Il cordoglio

“Una perdita enorme per la famiglia, per la moglie e i due figli, e per i tantissimi che lo conoscevano e che, in queste ore, stanno riempiendo le pagine dei social con post di cordoglio.

“Come si può morire a 40 anni?”, scrivono Valeria e Alessandro. “Perché un papà non può vedere crescere i propri figli? La vita a volte è crudele. Addio, eri un ragazzo, un marito e un papà meraviglioso”.

“Il tuo sorriso mancherà a tutti”, scrive Alessio. “Che dolore immenso per la famiglia”, aggiunge Laura.

