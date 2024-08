Tragedia sulle strade del rientro dalle vacanze. Un motociclista è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un’auto lungo l’autostrada A18 Messina-Catania sulla carreggiata in direzione Catania.

La vittima è il 40enne catanese A. B. deceduto a causa di uno scontro fra la sua moto triumph e una Citroen. A seguito dell’incidente, il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato l’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per tutti i veicoli in transito, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. L’incidente è avvenuto in territorio di Acireale e la circolazione è tornata normale solo a tarda ora.

Cinque persone in ospedale dopo incidente a Cerasella

Incidente sulla strada provinciale 25, nei pressi di Cerasella, a Ragusa. Intervenuti attorno a mezzanotte e mezza vigili del fuoco da santa croce e da Ragusa, coinvolte una Nissan Qashqai ed una Fiat Punto, tutti gli occupanti trasferiti negli ospedali di Ragusa e Modica.

La fiat punto a gpl con il solo conducente, ha poi un problema di perdita al tubo del gas risolto dal personale dei vigili del fuoco. A bordo della Qashqai quattro persone di cui due bambini. Sul posto anche personale del 118 che ha provveduto alle prime cure del caso ed a trasportare tutti i coinvolti nei pronto soccorso della zona.

Fuori pericoli i giovani dell’incidente in via Roma

Sono fuori pericolo, invece, i due giovani rimasti feriti dopo l’incidente di via Roma a Palermo nella tarda serata di giovedì 22 agosto. Per i medici devono rimanere sotto osservazione anche se il peggio sembra essere passato.

L’incidente si è verificato attorno alle Poste centrali attorno alle 22 quando un uomo di 38 anni è stato investito da uno scooter guidato da un 34enne mentre attraversava le strisce pedonali.

L’impatto è stato violentissimo per entrambi al punto che i due sono stati trasportati al pronto soccorso del Civico il primo e al Policlinico il secondo. Sul posto è intervenuta subito la polizia, che ha prestato i primi soccorsi e allertato i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, giunti poco dopo sul luogo dell’incidente.

I testimoni “C’era sangue ovunque”

I testimoni oculari hanno parlato di scene da horror: i due ragazzi sono finiti a terra e hanno perso molto sangue, che ha tinto di rosso le strisce pedonali. Alcuni passanti hanno portato sul marciapiede i due feriti, togliendoli dalla strada e provando a rendersi utili nell’attesa dell’arrivo dei medici a bordo dell’ambulanza. “C’era sangue ovunque – racconta un ragazzo che è passato da li pochi minuti dopo il sinistro ed ha visto la scena – i due erano distesi a terra, è stata una scena molto forte”.

Municipale al lavoro per ricostruire dinamica

La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’impatto tra lo scooter e il pedone: al momento non c’è ancora certezza e saranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire come è avvenuto esattamente l’impatto. Tra le ipotesi si valuta la possibile alta velocità della motocicletta o l’improvvisa apparizione del pedone.