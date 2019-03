Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato a Gravina di Catania 183 kg di marijuana, 10 kg di cocaina, 610 grammi di hashish e 38 proiettili calibro 9 x 21.

Durante l’operazione è stato arrestato il loro ‘custode’ per illecita detenzione di stupefacenti e munizioni. La droga è stata trovata a conclusione di indagini delle Fiamme gialle del Gico del nucleo di Polizia economico-finanziaria in un garage in uso all’indagato durante una perquisizione eseguita con l’ausilio di un’unità cinofila e di personale della compagnia Pronto impiego.

Il quantitativo complessivo di droga, che rappresenta uno dei più rilevanti sequestrati nell’hinterland di Catania, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio oltre 3 milioni di euro. L’arrestato, su disposizione della Procura distrettuale di Catania, è stato condotto in carcere.