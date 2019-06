Tutti i nomi per figure di rilievo

Il vescovo di Caltagirone ha proceduto a nominare nuove figure all’interno della diocesi. Calogero Peri ha nominato varie figure di rilievo all’interno di parrocchie, uffici diocesani, santuari e chiese che fanno parte del territorio racchiuso all’interno della diocesi catanese di Caltagirone.

In particolate don Rajan Arockiasamy è stato scelto dal prelato per ricoprire la figura di amministratore parrocchiale della Parrocchia San Michele Arcangelo in San Michele di Ganzaria. A don Giovanni Dimartino è stato affidato il compito di dirigere l’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale mentre a don Michele Guzzardi, è stato affidato l’incarico di direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della Salute.

Peri ha affibbiato diversi incarichi anche all’interno di alcune parrocchie della diocesi. Don Salvatore Gallo sarà il vicario parrocchiale della Parrocchia Madonna della Via in Caltagirone, don Raffaele Novello vice direttore dell’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale. Per don Giovanni Simone Noto arriva la nomina a vice direttore dell’ufficio diocesano Famiglia e Vita. Don Michelangelo Franchino sarà vice direttore dell’ufficio diocesano Comunicazioni sociali, don Innocenzo Mangano, rettore del Santuario del SS. Crocifisso del Soccorso in Caltagirone e don Carlos Ferrara, rettore della chiesa Santa Maria degli Angeli in Caltagirone.